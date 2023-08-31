Закон о трудовом воспитании не коснется детей с особенностями здоровья

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что под обязательным участием учеников в общественно полезном труде может подразумеваться высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, "участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду не будет распространяться на детей с особенностями здоровья. Это подчеркнула один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

"Мы должны понимать, что все воспитательные программы, безусловно, учитывают эти особенности. Ни один учитель не обяжет ребенка, у которого, например, аллергия на пыль или цветение, а родители предупредили об этом, выйти на субботник на территорию школы, когда ребенку этого делать нельзя по здоровью. Это учитывается, и в законе мы это прописали", - рассказала Казакова на X Общероссийском родительском собрании.

По ее словам, родителям не стоит переживать по этому поводу, однако необходимо поставить учителей в известность, если у ребенка есть какие-то особенности здоровья.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Документ вносит изменения в закон об образовании и дополняет представленный в нем перечень обязанностей обучающихся пунктом об их участии в общественно полезной трудовой деятельности. Привлекаться к ней школьники будут с учетом их возрастных и психофизических особенностей.

Как подчеркнула Казакова, под обязательным участием учеников в общественно полезном труде может подразумеваться высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, "участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее".