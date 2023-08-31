31 августа, 09:14

Закон о трудовом воспитании не коснется детей с особенностями здоровья

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что под обязательным участием учеников в общественно полезном труде может подразумеваться высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, "участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду не будет распространяться на детей с особенностями здоровья. Это подчеркнула один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

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"Мы должны понимать, что все воспитательные программы, безусловно, учитывают эти особенности. Ни один учитель не обяжет ребенка, у которого, например, аллергия на пыль или цветение, а родители предупредили об этом, выйти на субботник на территорию школы, когда ребенку этого делать нельзя по здоровью. Это учитывается, и в законе мы это прописали", - рассказала Казакова на X Общероссийском родительском собрании.

По ее словам, родителям не стоит переживать по этому поводу, однако необходимо поставить учителей в известность, если у ребенка есть какие-то особенности здоровья.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Документ вносит изменения в закон об образовании и дополняет представленный в нем перечень обязанностей обучающихся пунктом об их участии в общественно полезной трудовой деятельности. Привлекаться к ней школьники будут с учетом их возрастных и психофизических особенностей.

Как подчеркнула Казакова, под обязательным участием учеников в общественно полезном труде может подразумеваться высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, "участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее". 

Теги:
РоссияКазакова, Ольга Михайловна
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