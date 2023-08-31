Патрушев проверил готовность инженерных классов в Ленинградской области к учебному году

Новые учебные курсы судостроительной направленности будут проходить в кабинетах со специальным оборудованием

ВЫБОРГ /Ленинградская область/, 31 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев накануне нового учебного года проверил готовность инженерных классов, созданных в Ленинградской области.

В школах Выборга, Тосно, Шлиссельбурга и Приозерского района можно будет получить образование судостроительной направленности. Патрушев посетил школу №37 Выборга и обратил внимание на техническое оснащение классов. Он подчеркнул, что оборудования должно быть достаточно для качественного обучения.

В 2023-2024 учебном году и практические, и теоретические занятия будут проходить в том числе в кабинетах, оснащенных для специализированных курсов: "Оптика лазеров", "Морская робототехника и судомоделизм", "Компьютерное моделирование и проектирование", "Технологическое предпринимательство". Будут открыты инженерные классы на уровне среднего общего образования: 10 класс - 20 человек и 11 класс - 13 человек.

Патрушев указал, что в школах нужно расширять обучение по инженерно-техническому профилю. Он оценил, что число сдающих ЕГЭ по техническим предметам в Ленинградской области увеличивается. "Если вы этим занимаетесь, то есть и результат. Можно только похвалить вас", - отметил секретарь Совбеза РФ.

Отдельно Патрушев обратил внимание и на необходимость профориентации. Для этого, добавил он, важно развивать сотрудничество школ с предприятиями и организациями, с высшими и средними специальными учебными заведениями.