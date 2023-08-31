В Москву из Ярославля вылетели приземлившиеся ранее из-за ограничений полетов рейсы

Ярославский аэропорт "Туношна" принял три рейса

ТАСС, 31 августа. Ярославский аэропорт "Туношна" после ограничений полетов в Москве в качестве запасного аэродрома принял три следовавших в столицу рейса.

Все самолеты в настоящее время вылетели в Москву, сообщил журналистам губернатор Михаил Евраев.

"Сегодня утром аэропорт "Туношна" принял на запасной три рейса: Норильск - Москва (Домодедово), Нижневартовск - Москва (Шереметьево), Грозный - Москва (Внуково). Все три борта в настоящее время уже вылетели в Москву", - сказал глава региона, добавив, что работа идет штатно в рамках регламента аэропорта.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили о том, что из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 45 воздушных судов.

В качестве запасных были использованы аэропорты Шереметьево, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Ярославля и Нижнего Новгорода.