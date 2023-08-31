31 августа, 09:24

В Нижегородской области 1 июля утвердили Днем ветерана боевых действий

Нижегородские депутаты предлагают также присвоить дню федеральный статус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Депутаты Нижегородской области в четверг на заседании проголосовали за проект закона, предусматривающий утверждение 1 июля Днем ветерана боевых действий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер регионального парламента Евгений Люлин.

"1 июля будет официально внесено в календарь праздничных и памятных дат Нижегородской области как День ветерана боевых действий. Это решение единогласно сегодня поддержано депутатам законодательного собрания", - написал Люлин.

Он отметил, что нижегородские депутаты предлагают также присвоить данному дню федеральный статус. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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