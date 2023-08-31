31 августа, 09:18

На Аллу Пугачеву подали в суд для взыскания долгов за коммунальные услуги

Дмитрий Серебряков/ ТАСС
Алла Пугачева
© Дмитрий Серебряков/ ТАСС

В СМИ ранее появилась информация, что компания "Газпром межрегионгаз Москва" хочет взыскать с певицы долг за подачу газа на участок в Первомайском

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Компания "Газпром межрегионгаз Москва" подала в суд на певицу Аллу Пугачеву с требованием взыскать с нее долг за оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом ТАСС сообщили в мировом судебном участке №437 Троицкого района Москвы, куда поступило исковое заявление.

"В суд поступил иск ООО "Газпром межрегионгаз Москва" к Пугачевой А. Б. о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сказали в суде, не уточнив деталей иска. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее в СМИ появилась информация, что компания хочет взыскать с Пугачевой долг за подачу газа на участок певицы в Первомайском.

В мае этого года Пугачеву пытались обязать погасить долг в размере 51 тыс. рублей за аренду земельного участка в Солнечногорском районе Подмосковья. Суд в итоге вернул иск заявителю. 

Теги:
РоссияПугачева, Алла Борисовна
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