В Москве в честь Дня города 9-10 сентября пройдут более 150 крупных мероприятий

В течение двух дней на столичных площадках выступят популярные российские исполнители и творческие коллективы городских учреждений культуры

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Свыше 150 мероприятий пройдут на центральных и окружных площадках Москвы в честь празднования Дня города 9-10 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В этом году Москва отмечает свой 876-й День рождения. Традиционное празднование Дня города пройдет во вторые выходные осени - 9-10 сентября. Программа включает проведение свыше 150 различных крупных мероприятий", - говорится в сообщении.

Так, в субботу, 9 сентября в 18:00 состоится большой праздничный концерт на Большой спортивной арене "Лужники". "В течение двух дней на столичных площадках выступят популярные российские исполнители и творческие коллективы городских учреждений культуры. Также в планах - уличные концерты классической музыки и традиционный благотворительный фестиваль "Добрая Москва", - добавили в мэрии.

Мероприятия охватят 15 площадок, в том числе: три центральных - парк искусств "Музеон" (улица Крымский Вал, владение 1), Цветной бульвар и Поклонная гора; 12 окружных - парк "Ходынское поле" (Ходынский бульвар, земельный участок 1), Измайловский парк (Аллея Большого Круга, д. 7), парк "Печатники" (улица Кухмистерова, д. 4), музей-заповедник "Царицыно" (Дольская улица, д. 1), музей-заповедник "Коломенское" (проспект Андропова, д. 39), детский ландшафтный парк в Южном Бутово (улица Адмирала Лазарева, д. 19), Солнцево (улица Щорса, д. 6), Ново-Переделкино (Лукинская улица, д. 12), ландшафтный парк "Митино" (ориентир - Пенягинская улица, д. 16), городской округ Троицк (Академическая площадь), поселок Московский (3-й микрорайон з/у 21А "Стадион"), Зеленоград (Центральная площадь, д. 1). Кроме того, тематические программы запланированы в 17 парках культуры и отдыха.