31 августа, 09:35

Кремль не комментирует идею исключения произведений Пушкина и Гоголя из ЕГЭ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот вопрос прерогативой Минпросвещения

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Кремль не комментирует обсуждение вопроса о том, должны ли быть в заданиях единого госэкзамена (ЕГЭ) по литературе произведения русских классиков первой половины XIX века. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Это прерогатива Минпросвещения, это должны определять специалисты, которые работают в сфере образования. Поэтому нужно вопросы туда обращать", - сказал представитель Кремля.

В Минпросвещения ранее опровергли информацию СМИ об исключении из заданий единого госэкзамена произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя и других классиков. В ведомстве пояснили, что эти авторы традиционно изучаются еще до старших классов и выносятся на проверку при проведении основного государственного экзамена (ОГЭ, после 9-го класса), тогда как в программу старшей школы включены лучшие произведения советской литературы. При этом в заданиях ЕГЭ по литературе могут использоваться не только произведения, изученные в 10-х и 11-х классах, но и литература более ранних периодов.

Между тем, согласно опросу аналитического центра университета "Синергия", около 63% граждан поддержали бы исключение произведений авторов русской литературы начала XIX века из заданий ЕГЭ по литературе в 2024 году. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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