В Ишимбае расселят дом, поврежденный взрывом газа

Для обеспечения безопасной работы комиссии спасатели укрепили несущие элементы крыши

УФА, 31 августа. /ТАСС/. Двухподъездный дом в башкирском Ишимбае, в квартире которого произошел взрыв газа, предварительно признан аварийным по итогам работы комиссии.

Жители неповрежденного подъезда будут допущены в квартиры, чтобы забрать вещи, сообщила пресс-служба госкомитета республики по ЧС.

"Комиссией была проведена проверка. По предварительной информации, дом полностью признан аварийным, жителей неповрежденного подъезда с завтрашнего дня начнут пускать в квартиры, чтобы забрать вещи", - сказано в сообщении.

Для обеспечения безопасной работы комиссии спасатели укрепили несущие элементы крыши.

По данным МЧС, в пункте временного размещения ночевали восемь человек.