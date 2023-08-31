АТОР назвал самые популярные места отдыха в России

Летом 2023 года россияне ездили на пляжные курорты около 14,5 млн раз, чаще всего - в Сочи и Анапу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россияне летом 2023 года совершили около 14,5 млн поездок на отечественные пляжные курорты, больше половины путешествий пришлось на Краснодарский край. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По предварительным оценкам, только на массовые пляжные курорты этим летом россияне совершили порядка 14,5 млн поездок", - говорится в сообщении.

Доля российских курортов в продажах ряда многопрофильных туроператоров в 2023 году выросла до 20-30%, что позволило ей занять второе место после Турции. Самым популярным летним направлением у российских туристов в этом году стал Краснодарский край. Доля этого региона превысила 50% в общем объеме продаж туроператоров по итогам лета, рассказали в АТОР.

По данным ассоциации, чаще всего туристы отдыхали в Сочи и Анапе. Также высоким спросом пользовались поездки в Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Крым, Москву и Подмосковье, Дагестан, Калининград, Казань и на Алтай. При этом по сравнению с прошлым летом турпоток в Дагестан, Анапу и Кавминводы вырос, а в Крым и на Камчатку снизился на 30% и 10% соответственно. В топ самых популярных экскурсионных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо, Дагестан, Татарстан, Калининград и Карелия. Растет популярность речных круизов.