Новые учебники по истории поставили в школы Москвы в полном объеме

В новом учебнике полностью переработан и переписан раздел, который посвящен событиям 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годов, а также добавлен раздел, включающий СВО

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Старшеклассники в Москве с 1 сентября начнут учиться по новым учебникам истории, они уже закуплены и доставлены в школы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в рамках пресс-конференции в ТАСС.

"С 1 сентября столичные старшеклассники начнут учиться по единому государственному учебнику истории. Все они в необходимом количестве закуплены и поставлены в школы", - сказала Ракова.

По ее словам, в Москве была организована уникальная открытая встреча для всех учителей истории города с авторами и разработчиками учебника. На ней около 1 тыс. педагогов обсудили интересующие их вопросы, чтобы быстро адаптироваться и организовать качественный учебный процесс уже с сентября.

В новом учебнике по истории, который является единым государственным пособием для всех школ, полностью переработан и переписан раздел, который посвящен событиям 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годов, а также добавлен раздел, включающий специальную военную операцию.

В содержание впервые будут включены QR-коды, с помощью которых ученики смогут получать доступ к различным архивам, библиотекам и фильмам государственных порталов.