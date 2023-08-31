В Москве запустят эксперимент для отстающих школьников по подготовке к экзаменам

В рамках эксперимента с 1 сентября предполагается обучение школьников в отдельных потоковых группах только по русскому и математике

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Москвы запустят в школах с сентября эксперимент по подготовке отстающих школьников к экзаменам, они будут в отдельных потоках готовиться к русскому и математике. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в рамках пресс-конференции в ТАСС.

"С этого сентября мы реализуем новый проект - уже в девятых классах, который пока будет ориентирован на тех ребят, которые испытывают определенные трудности обучения. <...> Мы проводим в Москве единые общегородские диагностики, и результаты по русскому и математике в прошлом году показали, что есть ребята, которые не смогли пройти минимальный порог. Поэтому, чтобы подготовить их к ОГЭ или к ЕГЭ, мы с 1 сентября предполагаем их обучение в отдельных потоковых группах только по русскому и математике. Все остальные предметы такие ребята будут обучать вместе со своим классом", - сказала Ракова.

По ее словам, специалисты отрабатывают специальные программы, которые позволят компенсировать сложившийся за предыдущие годы дефицит, набрать темпы и постараться максимально эффективно подготовиться к экзаменам.

Она напомнила, что в этом году в Москве провели эксперимент по новому проекту подготовки детей к ЕГЭ. Это единственный проект, который на стадии реализации не вызвал серьезных дискуссий в обществе. В столице проводили опрос - 75% родителей поддержали проект. Количество ребят, которые не справились с ЕГЭ или получили низкие результаты, сократилось практически по всем предметам в разы. "Я думаю, этот проект из экспериментального стал постоянным. Ни одна школа, которая в нем на сегодняшний день участвует, не выходит. А школ, которые присоединяются, очень много", - добавила заммэра.

"Многие регионы смотрят и присматриваются [к программе по подготовке к ЕГЭ]. Я надеюсь, что другие субъекты возьмут ее за основу, учитывая свою специфику", - добавила Ракова.