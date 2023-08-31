В Думу внесли законопроект об однодневном отпуске для родителей школьников 1 сентября

По данным психологов, которые приводят разработчики инициативы, присутствие хотя бы одного из родителей на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, укрепляет эмоциональные связи родителей с детьми, содействует развитию традиционных семейных ценностей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР совместно с сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект о предоставлении однодневного отпуска 1 сентября родителям детей, получающих основное общее образование. Документ размещен в думской электронной базе.

Авторы предлагают внести изменение в статью 128 Трудового кодекса (ТК) РФ, согласно которому работодатель будет обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы родителям, чьи дети получают основное общее образование.

Кроме того, предлагается дополнить статью 262 ТК РФ новым положением, в соответствии с которым родителям ребенка, получающего основное общее образование, по их письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 1 сентября в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.

Разработчики инициативы считают, что таким образом у родителей будет возможность проводить ребенка в школу 1 сентября и присутствовать с ним в День знаний на торжественной школьной линейке.

По данным психологов, которые приводят разработчики инициативы, присутствие хотя бы одного из родителей на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, укрепляет эмоциональные связи родителей с детьми, содействует развитию традиционных семейных ценностей.