В Москве с начала 2023 года Росгвардия задержала 35 правонарушителей в школах

Федеральный орган осуществил более 4,5 тыс. выездов на срабатывание систем охраны с образовательных учреждений

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Москве задержали с начала года 35 правонарушителей в образовательных учреждениях, всего было совершено 4,5 тыс. выездов на срабатывание сигнализации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Рогвардии по Москве.

"Только с начала текущего года экипажами вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве было осуществлено более 4,5 тыс. выездов на срабатывание систем охраны с образовательных учреждений. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников Росгвардии и частных охранных организаций были задержаны 35 правонарушителей, серьезных нарушений допущено не было", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, под охраной находится около 5,5 тыс. столичных образовательных учреждений, в том числе школы-интернаты, детские дома, дома ребенка, дома детского и юношеского творчества, административные здания. Объекты, находящиеся под защитой, оборудованы кнопками тревожной сигнализации с выводом сигнала "тревога" на пульт централизованной охраны Росгвардии.