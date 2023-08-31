В курсе "Основы безопасности и защита Родина" усилят военную подготовку

Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, к преподаванию предмета, в частности, будут привлекать тех, кто возвращается из зоны специальной военной операции

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Содержание предмета "Основы безопасности и защита Родины" будет доработано на основе существующего предмета ОБЖ. В частности, планируется усилить модуль начальной военной подготовки, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Что касается предмета "Основы безопасности и защита Родины", то это предмет, который вводится со следующего учебного года. Этот год мы берем на то, чтобы доработать содержание на основе предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". Те классы, в которых был этот предмет, - это остается, мы усилим в том числе и начальную военную подготовку, и сделаем это интересно, современно", - сказал он на 10-м общероссийском родительском собрании.

Кравцов напомнил, что к преподаванию предмета, в частности, будут привлекать тех, кто возвращается из зоны специальной военной операции, после того, как они пройдут необходимую профподготовку.

Кравцов ранее сообщал, что программы старого и нового курсов будут частично совпадать, однако на уроках по основам безопасности и защиты Родины школьникам начнут также рассказывать о воинских обязанностях и воинской службе. Ожидается, что это сформирует у них представление о том, какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития и каков современный облик вооруженных сил.