В ЛНР расширили категории жителей на получение компенсации за уничтоженное ВСУ жилье

В новом порядке также изменился способ получения выплаты - теперь деньги будут выплачиваться в банке

ЛУГАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) утвердило новый порядок предоставления компенсации за жилье, уничтоженное или поврежденное в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и расширило категории жителей, которым теперь доступны выплаты. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Утвержденный правительством новый порядок предоставления мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий на территории ЛНР, предусматривает расширение категорий граждан, имеющих право на получение компенсации за утраченное/поврежденное жилое помещение. Согласно новому порядку, получить компенсацию могут не только собственники жилья, но и лица, которые там проживали и члены семьи собственника, при наличии предусмотренных порядком документов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в новом порядке также изменился способ получения выплаты - теперь деньги будут выплачиваться в банке.

В 2022 году правительство ЛНР приняло постановление, согласно которому выплаты за утрату жилых помещений производятся в размере 35 тыс. рублей за один квадратный метр, за поврежденное жилье - 6 тыс. рублей за 1 кв. м. Кроме того, за утрату имущества первой необходимости производится выплата 100 тыс. рублей.

22 августа министр финансов ЛНР Евгений Мануйлов сообщал, что депутаты Народного совета (парламента) ЛНР по представлению врио главы республики Леонида Пасечника и правительства региона внесли изменения в закон о бюджете региона, увеличив почти на 5 млрд рублей расходы на выплаты компенсации за жилье, уничтоженное обстрелами ВСУ.