Премьер Японии потребовал извинений от министра, использовавшего термин "зараженная вода"

Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны Тэцуо Номуру использовал этот термин, говоря о сбрасываемой в океан воде с АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Фумио Кисида подверг критике министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны Тэцуо Номуру, который, общаясь с журналистами, использовал термин "зараженная вода", говоря о сбрасываемой в океан воде с АЭС "Фукусима-1".

"Это заслуживает сожаления. Я распорядился, чтобы министр всесторонне извинился и забрал назад свои слова", - отметил Кисида на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию. Сам Номура пока официальных комментариев не давал. Официальный Токио никогда не использует формулировку "зараженная вода", говоря о воде с АЭС "Фукусима-1"

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

24 августа 2023 года энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда стран, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Японские СМИ также сообщали о ряде инцидентов в Китае, в ходе которых, в частности, расположенные в КНР японские учреждения и школы были закиданы камнями и куриными яйцами. В китайских соцсетях, по данным СМИ Японии, появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов, отмечены отказы от направления в Японию туристических групп.