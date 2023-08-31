Главный нарколог Москвы сопоставил вред от кальяна с курением сигарет

По словам главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Москвы Антона Масякина, при курении кальяна человек получает рекордное количество угарного газа

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Курение кальяна не менее опасно, чем употребление других видов никотинсодержащей продукции. Оно вызывает гипоксию головного мозга из-за рекордной дозы угарного газа, рассказал ТАСС главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин.

"Кальян ничуть не менее опасен, чем сигареты. Во-первых, при курении кальяна человек получает рекордное количество угарного газа - даже большее, чем при курении сигарет. Это приводит к состоянию гипоксии, особенно чувствителен к этому головной мозг. Во-вторых, продолжительность курения кальяна больше, чем у сигареты, в результате чего в организм поступает количество никотина, сопоставимое с таковым при регулярном курении сигарет в течение дня. В-третьих, кальян, как правило, курят в компании, передавая мундштук друг другу. Таким образом передаются различные инфекционные заболевания, начиная от острых респираторных заболеваний и заканчивая гепатитом А, туберкулезом, герпесом и дифтерией", - сказал Масякин.

Не менее опасными он назвал электронные сигареты и вейпы, пояснив, что уже сейчас существует специфическое заболевание легких под названием EVALI - повреждение легких, ассоциированное с курением таких видов никотинсодержащей продукции. Оно приобретает масштабы настоящей эпидемии и сходно по своим проявлениям с пневмонией и токсическим поражением легких, отметил врач.

"Не существует безопасного или менее опасного способа употребления никотина, тем более для подростков. Ведь кроме никотина в электронных сигаретах, вейпах и кальянах содержится множество других токсичных и канцерогенных веществ, таких как пропилен гликоль, глицерин, вкусовые и ароматические добавки, которые при нагревании приобретают опасные для организма свойства", - добавил Масякин.

Он добавил, что, если человек хочет бросить курить и не может справиться сам, стоит обратиться за помощью в кабинеты отказа от курения, расположенные в городских поликлиниках или в Центр профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей. Масякин напомнил, что в России реализуется национальный проект "Демография", который в том числе нацелен на борьбу с потреблением никотинсодержащей продукции. В нем участвуют специалисты Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, которые ведут санитарно-просветительскую работу в школах, колледжах, вузах и выступают с лекциями на общественных мероприятиях.