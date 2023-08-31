В Польше от легионеллеза умерли еще два человека

По данным санэпидемических служб, в больницах находятся еще 157 пациентов, зараженных этой инфекцией

ТАСС, 31 августа. Еще два человека умерли от легионеллеза ("болезни легионеров") в городе Жешув. Об этом сообщается в коммюнике городской санитарно-эпидемической службы. В среду количество жертв этого заболевания в республике составляло 16.

По данным санэпидемических служб, в больницах находятся еще 157 пациентов, зараженных легионеллезом. Первый случай заболевания был выявлен в Жешуве 17 августа. По данным городских властей, источником инфекции стала местная система водоснабжения.

Легионеллез ("болезнь легионеров") - острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Характерные симптомы: выраженная лихорадка, общая интоксикация, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения. Название заболевания связано со вспышкой в 1976 году в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона тяжелого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии. Во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 умерли.