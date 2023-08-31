В РФ могут распространить опыт управления системой образования Татарстана на все регионы

Речь идет в том числе об организации строительства учебных заведений, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Опыт Татарстана в управлении системой образования планируют распространить на все регионы России. Речь идет в том числе об организации строительства учебных заведений, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Республику Татарстан <...> и по строительству школ, и детских садов всегда приводим в пример. Мы сейчас готовим новый национальный проект "Образование". Я впервые об этом скажу, небольшой секрет открою. Мы хотим опыт управления системой образования, в том числе организации строительства и школ, и детских садов, инфраструктуру, взять опыт Республики Татарстан и транслировать на все регионы страны", - сказал Кравцов на церемонии ввода в эксплуатацию 11 новых школ в Татарстане. Министр выступал на церемонии в режиме видеоконференции.

В церемонии принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. В режиме видеоконференции в приемке принял участие также председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Как уточнили в пресс-службе главы Татарстана, объекты были построены по национальному проекту "Образование" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", а также за счет средств республиканского бюджета. Как отметил Рустам Минниханов, общая сумма выделенных на 11 общеобразовательных организаций средств превысила 17 млрд рублей.

Отмечается, что три крупных проекта ("ПроШкола") реализованы при участии корпорации ВЭБ.РФ. "В Казани это школа в Приволжском районе на 1 501 место. Такое же учебное заведение в 34-м комплексе Набережных Челнов. В Арском районе в селе Нижние Метески - образовательное учреждение на 500 мест", - сообщили в пресс-службе.

В целом, по данным пресс-службы, с 2010 по 2022 год в республике построено 88 новых школ и создано более 51 тыс. новых мест. С учетом сданных объектов, дополнительно появилось еще 9 674 места.