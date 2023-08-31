"Газпром межрегионгаз Москва" отозвал иск к Пугачевой за неуплату коммунальных услуг

В СМИ ранее появилась информация, что компания хочет взыскать с певицы долг за подачу газа на участок в Первомайском

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Компания "Газпром межрегионгаз Москва" отозвала свой иск к певице Алле Пугачевой с требованием взыскания долга за оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи №437 Троицкого района Москвы, куда ранее поступило исковое заявление.

"Истец ООО "Газпром межрегионгаз Москва" отозвал свой иск к Пугачевой А. Б. о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сказали в суде, не уточнив иных подробностей. Согласно законодательству, отзыв иска может произойти в том случае, если должник сам добровольно погасил сумму долга.

Ранее в СМИ появилась информация, что компания хочет взыскать с Пугачевой долг за подачу газа на ее участок в Первомайском.

В мае Пугачеву пытались обязать погасить долг в размере 51 тыс. рублей за аренду земельного участка в Солнечногорском районе Подмосковья. Суд в итоге вернул иск заявителю.