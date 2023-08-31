В Молдавии в праздник языка написали национальный диктант об интеграции в ЕС

По словам президента Майи Санду, диктант писали на румынском языке

КИШИНЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Сотни человек на площади перед Театром оперы и балета в Кишиневе приняли участие в написании национального диктанта на тему "Почему Молдавия должна стать частью Европейского союза". Мероприятие было организовано правительством к отмечаемому в четверг празднику родного языка.

"Сегодня сотни человек свободно пишут на румынском языке, с уважением к правильному написанию и с любовью к языку нашего народа", - заявила в видеообращении к участникам диктанта президент Молдавии Майя Санду. По ее словам, до провозглашения независимости в Молдавии "писали на кириллице, а румынский язык и литература были запрещены". Она призвала "почтить память известных деятелей литературы, которые передали румынский язык следующим поколениям, не боясь ареста".

Праздник "Наш язык" был учрежден в Молдавии в 1990 году. Тогда на волне перестройки по требованию творческой интеллигенции парламент провозгласил молдавский язык государственным и перевел его на латинскую графику вместо использовавшейся ранее кириллицы. Тогда эти споры вылились в конфликт в Гагаузии, войну в Приднестровье и привели к расколу страны.

В 1994 году этот статус молдавского языка был обозначен в новой конституции, но это не положило конец спорам вокруг него. Представители интеллигенции потребовали заменить его название в основном законе с молдавского на румынский. В нынешнем году парламент голосами депутатов правящей Партии действия и солидарности принял соответствующее постановление. Голосовать за это решение отказались парламентарии оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, которые обратили внимание, что по опросам, молдавский считает государственным языком большинство населения страны.

"Переименование молдавского языка в румынский - еще одна попытка властей отвлечь внимание граждан от проблем, создать напряженность в обществе, чтобы люди говорили об этом, а не о текущих вопросах", - считает бывший президент Молдавии Игорь Додон. Он напомнил, что молдавский язык прописан как государственный в конституции, которую, по закону, можно изменить только двумя третями голосов. В свою очередь представители власти привели в качестве обоснования превалирование над основным законом текста Декларации о независимости Молдавии, в которой упоминался румынский язык. Этот документ парламент утвердил в 1991 году, по признанию авторов декларации, она составлена с помощью дипломатов соседней Румынии. При этом в основной закон соответствующие изменения не были внесены, а проблема названия языка, на котором говорят граждане, остается одной из причин напряженности в обществе.