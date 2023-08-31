Псковское управление МЧС получило новые автоцистерны, патрульный катер и аэролодку

Ключи сотрудникам ведомства вручил глава ведомства Александр Куренков

ПСКОВ, 31 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения ключей от пожарно-спасательной техники личному составу ГУ МЧС России по Псковской области состоялась в Пскове. Ключи сотрудникам ведомства вручил глава МЧС России Александр Куренков, передает корреспондент ТАСС.

"Чтобы вовремя прийти на помощь в экстренной ситуации, необходимо постоянно тренироваться, совершенствовать свои навыки. <..> Особое значение, конечно, имеет оснащение реагирующих подразделений современными образцами вооружения и специальной техники. Сегодня мы передаем технику, которая в ближайшее время заступит на боевое дежурство. Это позволит получить оперативность реагирования на любые происшествия и внесет вклад в обеспечение безопасности населения региона", - сказал Куренков перед церемонией вручения ключей и награждения личного состава.

Псковскому управлению МЧС передано 13 единиц спецтехники. Среди них приобретенные за счет средств федерального бюджета пожарные автоцистерны на базе "Урала", автолестница с высотой подъема до 30 м, грузовые и легковые автомобили, скоростной патрульный катер и аэролодка.

Министр также наградил ряд сотрудников главка за заслуги и отличия в работе.