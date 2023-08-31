Вильфанд сообщил, что в большинстве регионов средняя температура в августе была выше нормы

Научный руководитель Гидрометцентра России уточнил, что очень высокая температура была в Красноярском крае, на западе Якутии, на юге Сибири

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Среднемесячная температура в августе была почти во всех регионах России выше многолетних среднемесячных значений, кроме Чукотки, где она была около нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Средняя аномалия температуры за истекший август. На северо-европейской территории России температура была выше на четыре градуса. На европейской территории температура в среднем превышала, то есть была выше среднемесячных значений на два градуса. <...> И практически во всех регионах температурный фон был выше нормы, даже если незначительно, но выше нормы. <...> Нигде не было класса ниже нормы", - сказал он на пресс-конференции.

Только на северо-востоке страны, на Чукотке, температура была около нормы. Метеоролог уточнил, что очень высокая температура была в Красноярском крае, на западе Якутии, на юге Сибири.