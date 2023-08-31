В Москве в День города пройдет парад трамваев

Также состоится выставка ретроавтомобилей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Второй в этом году парад трамваев состоится в столице 9 сентября. Исторические вагоны проедут от трамвайного депо им. Н. Э. Баумана до Останкино и вернутся обратно для участия в выставке ретротранспорта, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса Москвы.

"Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что маршрут парадной колонны ретровагонов пройдет на северо-востоке города в районе ВДНХ. В выставке в депо примут участие не только трамваи, но и авто разных времен. Партнерами события выступят Музей гаража особого назначения ФСО России, комитет классических автомобилей РАФ, Авторетроклуб ГАЗ-21, автоклуб "Москвич" и Музей транспорта Москвы", - говорится в сообщении.

Как отметил Ликсутов, чьи слова цитирует пресс-служба, событие из года в год собирает сотни тысяч зрителей. "После прохода колонны все желающие смогут до самого вечера фотографироваться с редкими моделями трамваев и автомобилей на выставке в депо", - добавил он.

Старт парадной колонны из трамвайного депо им. Н. Э. Баумана состоится в 11:30. Там же с 12:00 до 17:00 состоится выставка исторических трамваев и ретроавтомобилей. Адрес депо: Сельскохозяйственная ул., д. 9, с. 8. Для гостей праздника выступят участники проекта "Музыка в метро" и академический хор Московского метрополитена. Также в депо будет работать фотозона и полевая кухня, всех участников праздника обещают угостить мороженым.