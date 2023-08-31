В МГПУ студентам разрешили использовать ИИ при подготовке выпускных квалификационных работ

В вузе отметили, что заимствованную информацию придется самостоятельно анализировать и перерабатывать

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) смогут использовать искусственный интеллект (ИИ) при подготовке выпускных квалификационных работ (ВКР), но заимствованную информацию придется самостоятельно анализировать и перерабатывать. Об этом сообщается на сайте вуза.

"Московский городской педагогический университет легализовал для студентов использование технологий искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ. Решение было принято в конце августа 2023 года на заседании ученого совета МГПУ. Оно подразумевает, что студенты могут использовать чат-боты и другие инструменты ИИ для получения данных и текстов при работе над ВКР. Однако заимствованную информацию придется самостоятельно анализировать и перерабатывать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что искусственный интеллект - одна из передовых технологий, активно распространяющихся в современном обществе. Де-факто и студенты, и преподаватели этим уже пользуются. Но чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументировано излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ. "Запретить пользоваться - самый простой способ, но вряд ли действенный. Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать уже, обучаясь в вузе", - сказал ректор вуза Игорь Реморенко.

Он также отметил, что МГПУ вводит строгие правила для недопущения прямого списывания с помощью ИИ.

"Системы генерации различной информации не должны восприниматься как абсолютно достоверный источник данных. Необходимо критически относиться к переносу информацию из автоматизированных систем в ВКР. Но сгенерированные тексты - хороший материал для новых идей и анализа. Это отличная подсказка при проведении групповых дискуссий и поиске решений", - добавил Реморенко.