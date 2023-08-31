В Луцке Волынской области решили переименовать 14 улиц, связанных с российской историей

В частности, с 1 октября в городе не станет улиц Ломоносова, Милиционной, Первомайской, Станиславского, Туполева, Челюскина и Янки Купалы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Луцка Волынской области решили переименовать 14 улиц, названия которых связаны с историей России и СССР. Об этом сообщила пресс-служба Луцкого горсовета.

В частности, с 1 октября в городе не станет улиц Ломоносова, Милиционной, Первомайской, Станиславского, Туполева, Челюскина и Янки Купалы.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.