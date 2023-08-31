Вильфанд отметил, что текущий пожароопасный сезон в России тяжелее, чем в 2022 году

В 2021 году был гораздо более опасный сезон, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Текущий пожароопасный сезон в России, судя по количеству очагов возгорания и пройденной огнем площади, оказался несколько более тяжелым, чем в 2022 году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На территории нашей страны пожары, конечно, были. <...> Их количество увеличилось во второй половине июля и в августе. В общем, этот пожароопасный сезон по количеству очагов пожаров и по пройденной площади был несколько тяжелее, чем в прошлом году, но все-таки ничего такого особенного. В предшествующем 2021 году это был гораздо более опасный сезон", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Вильфанда, в Испании (включая Канарские острова) и Португалии высокая температура вызвала значительную пожароопасность. В Канаде август был особенно рекордным по пожарам, там фиксировали более 1 тыс. действующих возгораний, выгорело более 15 млн га лесов, заметил он. Вильфанд добавил, что виной всему - мощный антициклон и незаходящее солнце на севере Канады.

Вильфанд также привел данные Copernicus, согласно которым предполагаемые выбросы от лесных пожаров в мире в три раза превысили предыдущие рекордные значения.