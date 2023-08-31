В Архангельске делегации Великобритании и США почтили память участников союзных конвоев

Представители посольств возложили цветы на могилы участников конвоев

АРХАНГЕЛЬСК, 31 августа. /ТАСС/. Дипломаты из Великобритании и США почтили память участников союзных конвоев времен Второй мировой войны в Архангельске, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы прибыли в Архангельск почтить память первого конвоя, сегодня важный день, 31 августа - день прибытия первого конвоя в Архангельск. Мы отмечаем общую историю между Россией и Великобританией и дружбу и сотрудничество между нашими странами", - сказал Додд журналистам.

Для заместителя посла это первый визит в Архангельск, он отметил, что это важное место для отношений двух стран, поскольку именно в Архангельск прибыло первое британское посольство. При этом дипломат рассказал, что его родственник посещал Архангельск во время Второй мировой войны. "Мой дядя был офицер морского флота, он был врачом, он посещал Мурманск и Архангельск во время Второй мировой войны", - сказал Додд ТАСС.

31 августа 1941 года в Архангельск пришел первый союзный конвой "Дервиш" в составе семи транспортов в сопровождении военных судов. Он доставил грузы, необходимые для создания военной промышленности, мины, противотанковые ружья и различную технику.

Заместитель посла Великобритании в РФ Том Додд, атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Адриан Когхелл, атташе по вопросам обороны посольства США бригадный генерал Аарон Дрейк и представительница посольства США возложили венки к Британскому мемориалу на Кузнечевском кладбище.

Сохранение памяти

Представители посольств возложили цветы на могилы участников конвоев. На Британском воинском мемориале в Архангельске похоронены семь участников северных конвоев из Великобритании: трое моряков и четверо летчиков. Самому младшему - 20 лет, самому старшему - 33.

В церемонии приняли участие члены "Братства северных конвоев", которые исследуют историю конвоев, издают книги, сохраняют память об этой странице Великой Отечественной войны. "Через дорогу здесь живет уже 95-летний ветеран Юрий Будиев, он был участником приема этого первого конвоя, он был юнгой, помощником моториста <...>, он рассказывал, как все было, как Папанин (полярный исследователь Иван Папанин (1894-1986), в годы войны начальник Главсевморпути и уполномоченный Главного комитета обороны по перевозкам на Белом море - прим. ТАСС) их гонял, руководил <...>, - сказал ТАСС депутат Архангельской городской думы Дмитрий Акишев. - В 1990-2000-е этот праздник очень пышно отмечался на федеральном уровне, в 2016 году, например. Сейчас немного другие времена, но это часть нашей истории, и мы должны к этому относиться с большим уважением, тем более что помощь союзников в 1941-1942 годов была если не решающей, то очень значительной".

Делегации также возложили цветы к закладному камню "Тем, кого не вернуло море", к Вечному огню и памятнику участникам северных конвоев. "Я первый раз приехал в Архангельск на 70-летие "Дервиша" в 2011 году, будучи помощником ВМФ-атташе. Был очень теплый прием, общение с ветеранами. Сейчас мой пятый визит в Архангельск. Мне очень нравится ваш город", - поделился воспоминаниями Когхелл.

С августа 1941 года по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1 507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Мурманск и Архангельск было доставлено более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более $2 млрд, что обеспечило около 12% потребностей и фронта, и тыла.

Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) был самым коротким, но считался наиболее опасным. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.