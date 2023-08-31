В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в День знаний

По данным научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, дожди прогнозируются на Северо-Западе России, на Урале и в Якутии, а в европейской части страны, в том числе в Москве, существенных осадков не ожидеются

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Дожди прогнозируются 1 сентября в День знаний на Северо-Западе России, на Урале и в Якутии. При этом в европейской части страны, в том числе в Москве, существенных осадков не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогноз осадков на 1 сентября, на европейской территории России ситуация достаточно спокойная. Заметные осадки прогнозируются только на Северо-Западе страны, это Мурманск, Карелия, Ленинградская область. <...> На Урале существенные осадки прогнозируются, влияние циклона распространяется на восток", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, значительные осадки ожидаются в Якутии, при этом в Приморском крае происходит постепенное уменьшение дождей. Согласно презентации Вильфанда, также сильный дождь ожидается в Екатеринбурге.

Что касается температуры 1 сентября, то в европейской части России днем ожидаются высокие показатели, превышающие 25 градусов и даже 30 градусов на юге. "Погода в Москве, комфортная и теплая, обусловлена тем, что от Краснодарского края проходит антициклон. <...> Поэтому ясное голубое небо и солнце. Переменная облачность без осадков, <...> ночные температуры 14-16 градусов, а в центре города 17-19 градусов", - уточнил метеоролог.

Днем 1 сентября в Москве максимальная температура будет 25-27 градусов, по области - до 28 градусов. Непосредственно во время линейки температура будет около 19 градусов.

По данным из презентации Вильфанда, в День знаний в Санкт-Петербурге утром ожидается 17 градусов, а днем - 24, в Южно-Сахалинске утром - 18, днем - 24, в Ставрополе утром - 18, днем - 32, в Махачкале утром - 20, днем - 28, в Симферополе утром - 19, днем - 30. Прохладнее погода будет в Магадане, там утром прогнозируют 11 градусов, днем - 14. Также в Екатеринбурге и Кургане утром будет 8 градусов, днем - 16, в Челябинске утром - 8, днем - 14, в Омске утром - 9, днем - 15, в Якутске утром - 9, днем - 10.