В Новой Москве сеть наземного транспорта выросла на 83% с 2012 года

Число поездок в ТиНАО увеличилось почти в три раза

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сеть наземного городского пассажирского транспорта на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) после их образования в 2012 году выросла на 83%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"На 83% выросла сеть наземного транспорта в ТиНАО с 2012 года. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов рассказал, что сегодня в Новой Москве работает 174 маршрутов автобусов и электробусов. Число поездок в этих округах увеличилось почти в три раза: с 133 тыс. до 396 тыс. в день", - значится в сообщении.

Ликсутов также отметил, что в Новой Москве был открыт крупнейший в Европе электробусный парк, благодаря чему стало возможным перевести часть маршрутов в ТиНАО электробусы.