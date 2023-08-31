31 августа, 11:16
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

В Подмосковье похоронили командира ЧВК "Вагнер" Уткина

Стрингер/ ТАСС
© Стрингер/ ТАСС

Церемония прошла с воинскими почестями

МЫТИЩИ /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин похоронен на федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах, передает корреспондент ТАСС.

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Похороны прошли с воинскими почестями. Проститься с бывшим офицером военной разведки, ставшим командиром "Вагнера", пришли родные, близкие и коллеги.

Бизнес-джет Embraer, на борту которого находился Уткин, разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту были 10 человек, включая основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, все они погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 

Теги:
РоссияКрушение самолета Пригожина в Тверской области
© Информационное агентство ТАСС
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