В Подмосковье похоронили командира ЧВК "Вагнер" Уткина

Церемония прошла с воинскими почестями

МЫТИЩИ /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин похоронен на федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах, передает корреспондент ТАСС.

Похороны прошли с воинскими почестями. Проститься с бывшим офицером военной разведки, ставшим командиром "Вагнера", пришли родные, близкие и коллеги.

Бизнес-джет Embraer, на борту которого находился Уткин, разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту были 10 человек, включая основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, все они погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.