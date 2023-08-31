Число выявленных случаев энтеровируса в Саратовской области за август выросло в 3,5 раза

Подъем заболеваемости наблюдается в основном у детей младшего и школьного возраста

САРАТОВ, 31 августа. /ТАСС/. Количество зарегистрированных случаев энтеровирусной инфекции (ЭВИ) в Саратовской области за август выросло в 3,5 раза. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в ряде регионов ситуация с ЭВИ остается достаточно напряженной. Наиболее острая ситуация по заболеваемости - в Саратовской области. Подъем заболеваемости и рост энтеровирусных инфекций наблюдается в основном у детей младшего и школьного возраста, у которых не сформирован иммунитет.

"По оперативным данным управления Роспотребнадзора по Саратовской области, на 29 августа (с начала 2023 года - прим. ТАСС) зарегистрировано 360 случаев энтеровирусной инфекции, в том числе 330 случаев, у которых эта инфекция выражалась и протекала с признаками менингита", - сказал Грайфер. Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2023 года выявили 101 случай заболевания.

По его словам, с начала года в областной инфекционной клинической больнице пролечено или лечится 744 пациента с менингитами различной этиологии. На сегодняшний день на лечении находится 271 человек, включая 240 детей. Энтеровирусный менингит выявили в 201 случае.

В связи с распространением энтеровируса линейки на 1 сентября в Саратовской области решено провести в особом формате - по параллелям в разное время. В школах отменяется кабинетная система - дети из одного класса будут все время заниматься в одном помещении. Также приостановлена работа бассейнов и учреждений дополнительного образования детей. "Похолодание и ограничительные мероприятия дадут чуть-чуть отсроченный эффект", - отметил Грайфер, пояснив, что инкубационный период инфекции длится до трех недель.

Заместитель министра образования региона Ирина Чинаева отметила, что за время пандемии коронавируса педагоги накопили необходимый опыт организации работы. "Чтобы не допускать перенаполнения детей в помещениях, не допускать их пересечения на переменах, в пищеблоках. Этот опыт, мы надеемся, позволит удержать стабильную ситуацию", - сказала она, добавив, что во всех детских организациях увеличено количество санитарных обработок и проветриваний.

Об энтеровирусной инфекции

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Она характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов, обусловленных поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мышечной системы и других органов. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде - около месяца, в очищенных сточных водах - до двух месяцев.