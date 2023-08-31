31 августа, 11:34

Бархатный сезон на черноморском побережье Кавказа продлится до второй декады октября

В Крыму сезон продлится примерно до 25 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бархатный сезон на Кавказе на побережье Черного моря будет длиться до конца первой декады октября. В Крыму сезон продлится примерно до 25 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В нынешнем году бархатный сезон будет длиться долго. На черноморском побережье Кавказа по оценкам он будет длиться минимум до конца первой декады октября, это значит, что температура воды будет в диапазоне 21-22 градуса", - сказал он.

Метеоролог уточнил, что в этом году было много дней, когда солнце прогревало поверхность моря. В Крыму комфортный бархатный сезон продлится примерно до 20-25 сентября. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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