В Гидрометцентре сообщили, что в Приморье в августе выпала трехмесячная норма осадков

Научный руководитель Роман Вильфанд отметил, что за весь период инструментальных и визуальных наблюдений в регионе "ничего подобного не было"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Трехмесячная норма осадков выпала за неполный август в Приморском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С 1 по 29 августа <…> выпало 542 мм осадков. <…> Месячная норма осадков - количество осадков, которое в среднем выпадает в Приморье, во Владивостоке - 175 [мм], то есть уже выпала трехмесячная норма", - сказал он на пресс-конференции.

30 и 31 августа в регионе также шли дожди, добавил Вильфанд. Говоря о ситуации в Приморье, он заметил, что за весь период инструментальных и визуальных наблюдений в регионе "ничего подобного не было".

"На юге Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа осадков было очень много в течение нынешнего лета, но особенно - в Приморском крае, на юге Хабаровского края, в Амурской области, Еврейской автономной области. Это было связано с тем, что очень часто формировались циклоны. Причем, разного происхождения - и северокитайского, и монгольского, и отечественные циклоны. И они входили в резонанс с тайфунами, которые выходили с юго-запада Тихого океана", - пояснил Вильфанд.

Этот процесс вызвал огромный объем осадков, и уже к концу июля почва в Приморье переувлажнилась. Вода попадала в русло рек, что привело к повышению их уровня, подтоплению сельхозугодий, дорог, низководных мостов и жилья, добавил Вильфанд.