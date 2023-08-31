Путин выразил Рамапосе соболезнования в связи с гибелью людей в пожаре в Йоханнесбурге

В результате пожара в пятиэтажном здании погибли более 70 человек

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему южноафриканскому коллеге Сирилу Рамапосе в связи с гибелью десятков людей в пожаре в Йоханнесбурге. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал российский лидер.

По последним данным, в результате пожара в пятиэтажном здании в Йоханнесбурге погибли более 70 человек. Как сообщили ТАСС в городской мэрии, в доме на момент пожара могли находиться до 200 человек.

Местная радиостанция SABC сообщает, что в здании проживали люди, незаконно занявшие его, в том числе нелегальные мигранты. Там не было электричества, не работал водопровод. Ожидалось, что в ближайшие дни все обитатели дома будут выселены по решению суда, куда обратилась мэрия города.

Сгоревшее здание расположено в самом центре Йоханнесбурга, в его деловом центре. В последние годы этот район превратился в проблемный в результате притока нелегальных мигрантов из соседних стран и присутствия преступных группировок. Там ведется незаконная торговля контрабандными товарами, а также наркотиками.