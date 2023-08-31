Гидрометцентр сообщил, что на всей европейской территории России прогнозируется бабье лето

Научный руководитель Роман Вильфанд также отметил, что перед тем, как насладиться этой погодой, нужно сначала ощутить дискомфорт, "померзнуть, поежиться"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бабье лето ожидается на всей европейской территории России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На всей европейской территории России прогнозируется бабье лето, в том числе и в Приволжском федеральном округе", - сказал он.

Вильфанд отметил, что перед тем, как насладиться этой сухой, ясной погодой, нужно сначала ощутить дискомфорт, "померзнуть, поежиться".

"Будут и периоды ненастья, и будут периоды бабьего лета на всей территории европейской России. Но прогнозировать их можно, конкретные даты, примерно за трое суток", - уточнил он.