В Москве на Воробьевых горах завершили реставрацию Дворца пионеров

Запись в кружки уже открыта

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах завершилась в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. Занятия в учреждении начнутся с 1 октября.

"Поздравляю вас со вторым рождением легендарного Дворца пионеров на Воробьевых горах. Мы все бывшие пионеры, здесь сотни тысяч людей прошли через дворец и, конечно, для них это часть жизни, часть молодости, часть судьбы. Для многих это было отправной точкой: куда им дальше двигаться? Какой профессии обучиться? Наверное, в судьбе многих Дворец пионеров сыграл положительную историю", - сказал Собянин, отметив, что был восстановлен исторический облик фасадов, в том числе мозаичных и других панно, как снаружи здания, так и в интерьерах.

Также мэр добавил, что "с учетом новых возможностей, новых технологий, нового облика, конкуренции и желающих обучаться [во Дворце пионеров] будет еще больше".

Как пояснила директор ГБПОУ "Воробьевы горы" Елена Мельвиль, запись в кружки уже открыта. "У нас здесь будет заниматься порядка 14 тыс. детей. Но каждый ребенок выбирает не один кружок, а два или три. И если говорить в целом, это порядка 46 тыс. услуг здесь будет оказано", - сказала Мельвиль, добавив, что с октября начнутся занятия.

Об объекте

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что исторический ансамбль Дворца пионеров образуют семь корпусов. Комплексная реставрация этих зданий не проводилась ни разу в течение 60 лет интенсивной эксплуатации. Только несколько лет назад были отремонтированы корпуса 4 и 5.

В 2022 году Собянин принял решение о проведении комплексной реставрации исторических зданий и благоустройства территории Дворца пионеров на Воробьевых горах.

Проект включал работы по сохранению и реставрации остальных зданий - корпусов 1, 2, 3, 6 и 7, в том числе знаковых для дворца помещений: планетария, обсерватории, большого концертного, выставочного и большого гостиного залов, театрального блока и других. Работы по реставрации и приспособлению пяти корпусов проходили в период с января по конец августа 2023 года.

Отмечается, что во Дворце пионеров будут современные лаборатории и мастерские, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, а также необходимые условия для инклюзивного обучения, включая лифты, пандусы и тактильные указатели.

Благодаря выполненным работам планируется охватить новые направления дополнительного образования, среди которых искусственный интеллект и криптография, геоинформатика и дистанционное зондирование земли, графический и motion-дизайн, инфографика, космическая метеорология и прогноз погоды, конструирование космических аппаратов, транспортных средств и систем, в том числе беспилотных, прототипирование центра управления полетами пилотируемых орбитальных комплексов, генетика и микробиология.