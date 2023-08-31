31 августа, 12:05,
обновлено 31 августа, 12:20

Кабмин выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал решение еще одним шагом, направленным на системную поддержку российских граждан

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство России выделит дополнительно более 30 млрд рублей на повышение зарплат работников госучреждений. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.

"С начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, был уже увеличен, а сегодня мы рассмотрим блок вопросов, касающихся дополнительного выделения для отдельных категорий граждан свыше 30 млрд рублей", - сказал председатель правительства. Среди них, уточнил он, педагоги, врачи, а также те, кто занимаются вопросами науки и культуры. "Все они сотрудники федеральных государственных учреждений", - добавил премьер.

Мишустин назвал эти решения еще одним шагом, направленным на системную поддержку российских граждан. При этом председатель правительства напомнил, что в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось на прошлой неделе, глава государства Владимир Путин подчеркивал, что нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат таких специалистов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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