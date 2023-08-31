В гимназии Пскова открыли классы пожарной охраны

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что в учреждении будут функционировать 8 и 10 кадетские классы пожарно-спасательной направленности

ПСКОВ, 31 августа. /ТАСС/. Церемония открытия классов пожарной охраны в гимназии №29 состоялась в четверг в Пскове в присутствии главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора региона Михаила Ведерникова. Они приняли участие в принесении клятвы учениками школы и вручении им удостоверений кадетов, передает корреспондент ТАСС.

"Вместе с преподавателями и наставниками вам предстоит важное и ответственное дело: создавать историю кадетского движения гимназии №29 города Пскова. Заложенные вами традиции будут чтить и соблюдать, а ваши успехи и достижения станут примером для будущих поколений кадетов. Уверен, что обучение в классах пожарно-спасательной направленности поможет вам не только приобрести ценные для каждого человека знания и навыки, но и выбрать свою профессию во взрослой жизни", - сказал министр, обращаясь к ученикам школы.

Куренков также осмотрел учебное заведение, в том числе школьный музей, спортивный и актовый залы, а также оставил памятную запись в гостевой книге школы. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, здание муниципального бюджетного учреждения "Гимназия №29" построено по нацпроекту "Образование" и введено в эксплуатацию в 2023 году. Школа рассчитана на 825 человек.

С 1 сентября обучение в гимназии начнут ученики с первого по десятый класс. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в гимназии будут функционировать 8 и 10 кадетские классы пожарно-спасательной направленности, а также 10 классы социально-экономического и гуманитарного профиля.

Особенности обучения

По оценке Ведерникова, открытие в регионе классов пожарно-спасательной направленности - значимое событие не только для Пскова, но и всей Псковской области. Учащиеся новых классов, по словам главы региона, получат уникальные знания, навыки и компетенции, научатся работать в команде и оказывать первую медицинскую помощь, изучат специфику работы пожарных и спасателей, а также узнают, как правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях.

Кадеты будут углубленно изучать обществознание, физику и историю, что станет хорошим подспорьем для поступления в вузы МЧС России. Первые навыки спасения и знания о будущей профессии восьмиклассники получат из курса "Введение в профессию пожарного". А на базе 10-х классов сформирован клуб "Юный спасатель" при участии Центра внешкольной работы "Патриот".

Новое здание МЧС

В рамках рабочего визита в Псковскую область глава МЧС России и губернатор осмотрели новое здание главного территориального управления и ознакомились с условиями работы личного состава. По данным пресс-службы областного правительства, строительство началось в марте 2021 года в историческом районе Запсковье на улице Инженерной.

Проект реализован за счет средств федерального бюджета при поддержке регионального правительства. На шести этажах современного сооружения площадью почти 3 тыс. кв. м разместились основные подразделения псковского главка на 140 рабочих мест, включая оборудованный ситуационный зал центра управления в кризисных ситуациях.

"Возможности нового административного комплекса позволят более квалифицированно решать все задачи по прогнозированию и профилактике чрезвычайных ситуаций, обеспечат оперативное реагирование на различные происшествия и угрозы. Бесспорные преимущества для работы обеспечит современное техническое оснащение здания. Благодарен за поддержку в реализации проекта губернатору Михаилу Ведерникову", - цитирует пресс-служба слова министра.