Мишустин назвал первый полет импортозамещенного SJ-100 важнейшим событием

Премьер-министр подчеркнул, что это является результатом слаженных действий конструкторов, инженеров, рабочих, летчиков-испытателей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин высоко оценил значимость для отечественного авиапрома первого полета импортозамещенного самолета SJ-100, который состоялся в Комсомольске-на-Амуре.

"На днях произошло важнейшее событие - первый полет совершил самолет SJ, оснащенный отечественными системами и механизмами. Его узлы и компоненты полностью произведены в России, поэтому в эксплуатации и обслуживании не зависят от зарубежных поставок", - сказал глава кабмина.

Мишустин подчеркнул, что это результат слаженных действий конструкторов, инженеров, рабочих, летчиков-испытателей. "Все они воплотили передовые идеи и разработки в жизнь", - добавил он.

О самолете

Как сообщила 29 августа пресс-служба Минпромторга РФ, опытный образец отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100 успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.

SJ-100 - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. Проект был инициирован после введения против РФ западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.