Супертайфун "Саола" может стать самым мощным для Гонконга за пять лет

Его радиус составляет около 180 км, а скорость порывов ветра достигает 63 м/с

ГОНКОНГ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Гонконга приняли решение повысить уровень штормового предупреждения до Т3 из-за приближения супертайфуна "Саола". Как сообщила метеорологическая обсерватория города, уровень воды и порывы ветра могут достичь максимумов с 2018 года, когда по городу ударил тайфун "Мангхут".

В настоящее время супертайфун находится в 360 км от города и продолжает приближаться со скоростью 10 км/ч. Его радиус составляет около 180 км, а скорость порывов ветра достигает 63 м/с. Ожидается, что ближе всего от города "Саола" будет находиться вечером 1 сентября и в утренние часы 2 сентября.

Власти сообщили, что уровень штормовой угрозы будет повышен до уровня Т8 в ночь на пятницу с 02:00 до 05:00 по местному времени (с 21:00 четверга до 00:00 пятницы мск). Власти также предупреждают о риске подтоплений в низменных районах города: ожидается, что уровень воды приблизится к рекордным значениям с 2018 года. Жителей просят не заниматься водными видами спорта, без острой необходимости не покидать свои дома, а также опасаться резких порывов ветра. Кораблям дано указание немедленно укрыться в специальных бухтах.

В Гонконге есть пять уровней предупреждений о погодных условиях: в порядке возрастания это Т1, Т3, Т8, Т9 и Т10.

Сформировавшийся к востоку от Филиппин тайфун "Саола" стал девятым по счету в этом сезоне. 27 августа он усилился до супертайфуна.