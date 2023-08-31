В Челябинской области в горах зафиксировали первый снег

В нацпарке "Таганай" отметили, что на местный климат оказывает влияние умеренно-влажный воздух Арктики, а на высокогорье на три градуса холоднее, чем в долинах

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Первый снег зафиксировали в горах в национальном парке "Таганай" в Челябинской области. В прошлом году снег выпадал позже, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"В прошлом году в это время на Дальнем Таганае (горы) стояла летняя погода. Снег в августе там точно не выпадал, это произошло несколько позже. А в этот раз Дальний Таганай провожает лето первым снегом. Ночами температура здесь снижается до скромных +2 градусов - показатели совсем не августовские", - сказали в пресс-службе, не уточнив точный срок выпадения снега в прошлом году.

В нацпарке добавили, что на местный климат оказывает влияние умеренно-влажный воздух Арктики, а на высокогорье в среднем на три градуса холоднее, чем в долинах.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в целом в регионе наблюдалась облачная погода. По всей территории области прошли дожди, в отдельных районах отмечались грозы, местами с градом, ночью и утром были туманы. Днем максимальная температура воздуха достигала 10-18 градусов тепла, а ночью 3-9 градусов тепла.

По данным синоптиков, вид осадков в Челябинской области меняется обычно в октябре. Сентябрьский снег выпадает редко, раз в три-четыре года, и никогда не уходит в зиму. Средняя дата установления снежного покрова в Челябинске приходится на 13 ноября.