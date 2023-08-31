Хуснуллин заявил, что все школы в новых регионах будут отвечать стандартам качества РФ

По словам заместителя председателя правительства России, дети пойдут учиться в удобные здания, оснащенные всем необходимым оборудованием

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Все образовательные учреждения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожье и Херсонской области будут отвечать российским стандартам качества, дети пойдут учиться в удобные заведения со всем необходимым оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Уточняется, что Хуснуллин провел рабочее совещание, на котором обсуждалась подготовка объектов образования к новому учебному году в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также ход восстановления и строительства инфраструктуры.

"Приближается новый учебный год, совместно с 66 регионами-шефами восстанавливаем образовательные учреждения, включая школы, детские сады, объекты среднего профессионального образования и вузы, в новых регионах страны. Все объекты будут отвечать российским стандартам качества. Дети пойдут учиться в удобные здания, оснащенные всем необходимым оборудованием", - цитирует пресс-служба слова Хуснуллина.

Он добавил, что необходимо уделить особое внимание ремонту пищеблоков в учебных заведениях. "Прошу всех следить за выполнением поставленных задач в срок", - сказал зампред правительства.