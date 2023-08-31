Новые правила потребителей в медицинской и транспортной сфере вступают в силу 1 сентября

В частности, медучреждение будет должно по обращению выдать документы, подтверждающие фактические расходы потребителя за оказанные медуслуги и приобретенные лекарства

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новые правила по защите прав потребителей в медицинской и транспортной сферах вступят в силу с 1 сентября 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Новый порядок оказания платных медицинских услуг предусматривает возможность дистанционного заключения договора между медицинскими организациями и потребителями. Вместе с тем организация не вправе оказывать дополнительные платные медуслуги без оформления дополнительного соглашения к договору или нового договора на данные услуги. В договоре также должны быть указаны порядок и условия выдачи медицинских документов, их копии и выписки из них", - говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, медорганизация обязана сообщать потребителю сведения о форме и способах направления жалоб в госорганы. Помимо этого, медучреждение должно по обращению потребителя выдать документы, подтверждающие фактические расходы потребителя за оказанные медуслуги и приобретенные лекарства. "Дистанционная оплата медуслуг через счета третьих лиц не освобождает медорганизации от обязательств возврата средств потребителю, как при отказе от исполнения договора, так и при оказании медицинских услуг", - уточнили в ведомстве.

Транспортные услуги

Кроме того, новые правила затрагивают транспортные услуги в части железнодорожных перевозок грузов и пассажиров. Устанавливается запрет на высадку из поездов несовершеннолетних граждан, не достигших 16 летнего возраста. Урегулирован спорный вопрос по пользованию столиком рядом с нижней полкой. "Теперь пассажиры с верхних полок могут также им пользоваться для приема пищи в течение 30 минут утром и вечером и 60 минут - в обеденное время", - пояснили в ведомстве.

Урегулированы правила размещения ручной клади: преимущественное право для использования в поездах дальнего следования нижнего места для размещения ручной клади имеет пассажир нижней полки, а верхнего места - пассажир верхней полки. Если конструкцией вагона предусмотрено размещение багажа только внизу, то пассажиры имеют равные права на использование места для размещения ручной клади.

С 1 сентября мелкие породы собак, не помещенные в ящики, корзины, клетки, контейнеры, перевозятся в порядке, предусмотренном для перевозки крупных и служебных собак, а именно в намордниках, с поводком и на полу купе, в котором они перевозятся, под контролем владельца. Кроме этого, запрещено использовать в пути музыкальные инструменты и средства звукоусиления, кроме слуховых аппаратов и наушников. Согласно новому порядку, при истечении срока действия паспорта или свидетельства о рождении допускается использование в течение 90 дней билетов, приобретенных по этим документам.

Также с 1 сентября в России вступает в силу новый порядок оказания платных медуслуг, добавили в ведомстве. Новые правила, в частности, говорят о том, что медицинская организация обязана сообщать потребителю сведения о форме и способах направления обращений или жалоб в госорганы и организации, а также по обращению потребителя выдать документы, подтверждающие фактические расходы потребителя за оказанные медуслуги и приобретенные лекарственные препараты для медицинского применения.