Делегации новых регионов станут участниками "Кавказских игр" в 2023 году

По данным Минспорта Ставропольского края, соревнования пройдут по 11 направлениям

СТАВРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Представители новых регионов России примут участие в фестивале культуры и спорта народов Юга России "Кавказские игры" в 2023 году. Фестиваль примет Ставрополье, сообщили журналистам в краевом министерстве физической культуры и спорта.

"География фестиваля ежегодно расширяется. Ставрополье будет принимать делегации из 20 регионов, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей", - говорится в сообщении.

"Кавказские игры" ежегодно проводятся с 2010 года. Ранее в них участвовали только представители регионов Северного Кавказа. С 2021 года в нем участвуют и представители Южного федерального округа. В предыдущем году участниками фестиваля стали делегации из 14 регионов.

В 2023 году "Кавказские игры" пройдут с 15 по 18 сентября в городе Ставрополе, для этого подготовят четыре площадки. По данным Минспорта края, соревнования пройдут по 11 направлениям - армрестлинг, баскетбол, борьба на поясах, гиревой спорт, дзюдо, легкая атлетика, перетягивание каната, силовой экстрим, спортивное программирование, стрельба из лука и футбол.

"Помимо спортивной, запланирована масштабная культурная программа. Она предполагает участие творческих коллективов, представление национальных подворий, выставки изделий народных промыслов и произведений художников из субъектов Юга России", - пояснили в министерстве.

Фестиваль культуры и спорта народов Юга России проводится ежегодно. Его задача - популяризация физической культуры и спорта, содействие сохранению традиционной культуры и национальных видов спорта, укрепление дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Юга России.