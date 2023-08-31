В Абхазии открылась восстановленная после пожара армянская школа

Ее посетил президент республики Аслан Бжания

СУХУМ, 31 августа. /ТАСС/. Армянская средняя школа в селе Аракич Очамчырского района Абхазии, полностью выгоревшая в марте в результате пожара, торжественно открылась накануне Дня знаний. Ее посетил президент республики Аслан Бжания, сообщила его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что средняя школа в селе Аракич в результате пожара 24 марта практически полностью выгорела, в двухэтажном здании удалось частично спасти несколько помещений на первом этаже. В селе, расположенном между селами Атара-Абхазская и Адзюбжа Очамчырского района, проживает около 1 тысячи человек, в основном армяне. Учащиеся аракичской школы с марта по июнь учились в школе села Атара-Абхазская.

"В преддверии 1 сентября открылась восстановленная после пожара школа села Аракич. Глава государства поздравил учащихся с началом учебного года и поблагодарил меценатов, участвовавших в восстановлении здания школы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бжания выразил признательность руководству администрации Очамчырского района за содействие в восстановлении обгоревшего учебного заведения, а также депутату парламента Резо Зантарии, оказавшему финансовую помощь.

Президент также побывал в средней школе соседнего села Атара-Абхазская и осмотрел классы, учительский кабинет, спортзал, где также произвели ремонт к началу нового учебного года. "Ремонт в школе произведен на высочайшем уровне, детям будет приятно обучаться в классах, также на стендах представлено много полезной информации. Школа выглядит прекрасно, надеюсь, что это послужит хорошим стимулом для детей и они станут старательно учиться", - отметил Бжания. Президент вручил директору школы Светлане Бутбе сертификат на приобретение компьютерной техники для учебного заведения, а глава Очамчырского района Беслан Бигвава подарил школе компьютер, принтер и книги.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства просвещения Абхазии, 1 сентября откроют свои двери для учащихся 153 общеобразовательных учреждения, в том числе четыре интерната. В республике 58 абхазских школ, 55 - русских, 16 - русско-абхазских и 24 армянских. Городских школ 40, сельских - 114. В первый класс в этом году придут 2 452 ребенка.