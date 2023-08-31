Суд отклонил требования покупателя к ЦУМу о продаже брендов по заниженной в 846 раз цене

Встречный иск магазина к покупателю о признании сделки недействительной суд также оставил без удовлетворения

ВОЛГОГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Волгограда отклонил требования волгоградца об обязании торгового дома ЦУМ предоставить ему брендовые вещи по цене в 846 раз ниже рыночной, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Суд решил исковые требования Анохина Станислава Николаевича к АО "Торговый дом ЦУМ" о защите прав потребителя оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Кроме того, встречный иск магазина к покупателю о признании сделки недействительной суд также оставил без удовлетворения. Решение может быть обжаловано.

В заседании участвовала представитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, которая в прениях выступила в защиту покупателя, поддержав его исковые требования. По ранее заявленному ходатайству представителей ЦУМа истец Станислав Анохин представил выписки из банка, подтверждающие оплату товаров.

Представители ЦУМа в суде настаивали на том, что средства покупателя не были списаны с его счета и не поступали на счет магазина. "Имеет место злоупотребление правом со стороны истца, истец имел цель обогатиться за счет продавца", - заявил представитель магазина. Он также сообщил, что в период сбоя в ночное время истцом было совершено 20 заказов на более чем 135 товаров. Как пояснил Анохин журналистам после заседания, он обжалует решение.

Ранее Верховный суд РФ встал на сторону волгоградца, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа приобрел 19 брендовых вещей по ценам от 19 до 129 рублей на общую сумму порядка 2,7 тыс. рублей, что в 846 раз ниже их фактической стоимости, а после получил от магазина уведомление о невозможности доставки товара. Суды трех инстанций поддержали сторону магазина, однако Верховный суд РФ отменил их решения и направил дело на пересмотр в Дзержинский районный суд Волгограда. В августе торговый дом ЦУМ подал встречный иск к волгоградцу о признании договора купли-продажи недействительным.