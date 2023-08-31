В Перми началось строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью

По данным Министерства строительства региона, ежегодно проходить реабилитацию в центре смогут более 1,5 тыс. детей

ПЕРМЬ, 31 августа. /ТАСС/. Строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью, рассчитанного на 80 мест круглосуточного пребывания и 75 посещений в день, началось в Перми. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"На ул. Маршала Жукова в Перми началось строительство детского реабилитационного центра. Подрядчик выполнил все работы подготовительного этапа. В настоящее время на строительной площадке ведется установка свайного поля. Уже забито более 75% свай. Параллельно выполняется устройство земляного основания", - сообщили в ведомстве.

По данным Министерства строительства Прикамья, реабилитационный центр будет работать в стационарном и полустационарном режиме. Он рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания и 75 посещений дневного пребывания. Также центр будет работать с детьми раннего возраста. Ежегодно проходить реабилитацию смогут более 1,5 тыс. детей. Планируется, что здесь будет устроено несколько зон: экспертно-функциональная диагностика и разработка программ реабилитации, реабилитационная зона, зону социальной адаптации и интеграции, а также научно-исследовательская, учебная и административно-хозяйственная зоны и жилые помещения. На территории центра также будет создана безбарьерная среда, обустроены игровые площадки для детей разных возрастов, созданы площадка с силовыми адаптивными тренажерами, а также зоны для занятий игровыми видами спорта, стрельбой из лука.

Ранее сообщалось, что реабилитационный центр для адаптации детей с инвалидностью будет построен в Прикамье к 2025 году. Стоимость проекта составляет порядка 1,4 млрд рублей. Возведение центра входит в адресную инвестиционную программу Пермского края. Проект учреждения был разработан совместно со специалистами Минтруда России и федерального Бюро медико-социальной экспертизы. Предполагается, что он станет типовым реабилитационным центром для всей России.

По данным федерального реестра инвалидов, на территории Прикамья проживает более 180 тыс. жителей с инвалидностью. Из них более 9 тыс. детей и свыше 61 тыс. - жители трудоспособного возраста. Самая многочисленная группа - пенсионеры, их более 119 тыс. человек. На предоставление услуг реабилитации в Пермском крае в 2022 году было направлено 257 млн рублей, что позволило охватить услугами реабилитации более 9 тыс. человек. Также в 2022 году в Перми был открыт новый реабилитационный центр для взрослых инвалидов на 1,3 тыс. человек.