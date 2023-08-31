В школах Гонконга 1 сентября отменят занятия из-за супертайфуна "Саола"

Несколько сотен полицейских, пожарных и сотрудников других экстренных служб перевели в режим повышенной готовности

ГОНКОНГ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Гонконга отменили занятия в школах города в пятницу - первый день нового учебного года - из-за приближающегося супертайфуна "Саола". Об этом сообщила гонконгская радиостанция RTHK.

Власти также заявили, что несколько сотен полицейских, пожарных и сотрудников других экстренных служб Гонконга были переведены в режим повышенной готовности.

В настоящее время супертайфун находится в 360 км от города и продолжает приближаться со скоростью 10 км/ч. Его радиус составляет около 180 км, а скорость порывов ветра достигает 63 м/с. Ожидается, что ближе всего от города "Саола" будет находиться с вечера 1 сентября до утренних часов 2 сентября.

Как сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга, уровень воды и порывы ветра могут достичь максимумов с 2018 года, когда по городу ударил тайфун "Мангхут".

Ранее агентство Xinhua сообщило, что начало занятий в школах во многих городах южной китайской провинции Гуандун также перенесено на несколько дней из-за приближающегося к побережью супертайфуна "Саола". В числе таких городов, в частности, Шэньчжэнь, Шаньтоу, Шаньвэй, Цзеян и Чаочжоу. Местные власти распорядились отложить начало учебного года в этих населенных пунктах для учеников начальной и средней школ до 4 сентября. Те же требования распространяются и на детские сады.

Сформировавшийся к востоку от Филиппин тайфун "Саола" стал девятым по счету в этом сезоне. 27 августа он усилился до супертайфуна.