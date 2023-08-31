На площадках празднования Дня города в Москве пройдет детская культурная программа

В частности, для посетителей будут бесплатно работать почти 260 аттракционов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Большую специальную культурную программу подготовили для детей в Москве по случаю празднования Дня города, сообщила ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"У нас подготовлены большие активности для всех детей города. Это и бесплатные аттракционы в парках, и специальная культурная программа. Кроме того, в рамках Московского урбанистического форума работает множество площадок. Я думаю, что все найдут возможность провести время приятно, с удовольствием и празднично отметить День города", - сказала она.

Так, почти 260 аттракционов в 21 московском парке культуры и отдыха будут работать бесплатно для детей и взрослых в День города, который отмечается в этом году 9 и 10 сентября. Как сообщалось ранее, у юных москвичей и их родителей будет возможность почувствовать себя машинистами сказочного поезда, попрыгать на батутах, побродить по веревочным городкам и прокатиться на каруселях. Попасть на аттракционы можно в порядке живой очереди, предварительная регистрация не потребуется.

Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, детскую программу готовит, в частности, Музей космонавтики - там можно будет посетить мастер-класс по бумажному конструированию "Отправляем в полет" и принять участие в акции "Передай космический привет!", отправив "космические" открытки. Юных гостей ждет и Московский зоопарк с праздничными концертами и мастер-классами, а также Центр технических видов спорта, Дарвиновский музей и другие.

Всего по случаю 876-го дня рождения Москвы в городе проведут свыше 150 крупных мероприятий на центральных и окружных площадках. Гостей ждут фестивали "День города", "Добрая Москва", "Театральный марш", фестиваль транспорта с парадами поездов, судов и трамваев, а также большие концерты в спорткомплексе "Лужники", на Поклонной горе и в парке "Музеон".